Kaan Sezyum: O yüzden zaten tabii ki Diyanet daha fazla bütçe alacak

Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı… Ya bi tanesinde eskiden şakacı Eğemen vardı yani. Dışişleri desen zaten neeeee? Hahaha hangi ülkeyle ne yapalım? ‘Herkes akıllı olsun’ ve ‘Bizim için yok hükmündedir’ tarzında ve seviyesinde bir tavrımız var… O yüzden zaten tabii ki Diyanet daha fazla bütçe alacak. Kaldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, haliyle onların bütçe büyüklükleri de Diyanet’in gerisinde kaldı… E kalmasın mı? Ne turizmi, ne kültürü, ne enerjisi, ne tabii kaynağı. Hepsi gitti, ona buna satıldı zaten.

Kaan Sezyum’un yazısı