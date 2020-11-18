Kaan Sezyum: Ne yapacaklar? Vatandaşı mı memnun edecekler ya?

Bazı ülkelerde halkın yani kamunun yararı düşünülür ve ön planda tutulurken, bazı ülkelerde sadece beş, bilemediniz altı kaşalot inşaat firmasının yararı ve karı ön planda tutulabilir. Bu beş, bilemediniz altı şirkete memleketin tüm ihaleleri itinayla verilir. Hatta ihalelerin çoğuna bir de geçiş garantisi, hasta garantisi, kazanç garantisi filan verilir. eee kaşalotları mutlu etmek kolay değil haliyle. Ne yapacaklar? Vatandaşı mı memnun edecekler ya? İşte farklı ülkelerde böyle acayip şeyler de oluyor nedense. Nedense vatandaşının hayatını, hayat kalitesini filan ön planda tutuyor bazı farklı ülkeler.

Kaan Sezyum’un yazısı