Kaan Sezyum: Maymun Çarli olsa ‘Bu halkı maymuna çevirmeyeyim’ derdi

Gündem artık benim için izlenmesi ve takip etmesi çok güç bir şey haline geldi. Yani bir kere zaten Maymun Çarli başımızda gündelik hayatımız için verilen kararları verse daha tutarlı olabilir… Çarli bile bir noktada “Hadi benim durumum ortada ama bu halkı maymuna çevirmeyeyim yahu” diyebilir.

Gelişigüzelliğin yeni norm olduğu, adeta her gün dev bir tavlada atılan zarlar gibi keyfi ve rastgele alınan kararlarla idare edilmek istenen, sürekli su alan, ama delikleri tıkamak yerine teknenin su aldığından bahsetmeyi yasaklamaya çalışan bir gücün himayesinde Akdeniz’in ortasında –Biliyorsunuz “White Sea” derler ona da- nereye gittiği belirsiz bir tekne gibiyiz. az sonra sahil güvenlik mi gelecek, yukarıdan uçak mı geçecek, alttak köpekbalığı mı gelecek, yoksa tekneyi idare edenler başka bir tekneye atlayıp bizi tek başımıza bırakacaklar, yoksa göklerden gelen bir yağmurla tüm susuzluğumuz geçecek aniden karaya mı varacağız bilemeden ilerliyoruz zaman içinde.

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Kaan Sezyum’un yazısı