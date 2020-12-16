Kaan Sezyum: Kuru ekmek yiyenin ‘tok’ olduğu yalanına inandırmaya çalışanın çaresizliği nereden gelir

Midesine ekmek giriyor, o zaman aç değil diyebilmek ahlakın, şahsiyetin gelebileceği en zor durumlardan biridir. Bir insan nasıl bu lafı edebilir? Bunu söylemek için çizgi filmlerdeki, masallardaki gibi gerçekten ama gerçekten ‘kötü‘ olması gerekmez mi? Utanmadan sıkılmadan kuru ekmek yiyenin ‘tok‘ olduğu yalanına çevresini inandırmaya çalışanın çaresizliği nereden gelmektedir peki? Tabii ki korkusundan. Millet aç, millet aç. Bunu iyice duyalım, görelim ki sorun olarak algılayalım, sonra çözeriz. Ama bizimkiler maalesef sorunu çözmek değil, işlerini çözmek, ihaleleri çözmek, geçiş garantilerini çözmek peşinde… O yüzden ki ekmek yiyorsan aç değilsin diyebiliyor. Halkını bu kadar düşünüyor.

Kaan Sezyum’un yazısı