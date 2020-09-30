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Yaramazlara biraz batar!

Kaan Sezyum: Köşedeki bakkalı bile ekonominin başına getirsek, bizimkinden daha kaliteli iş çıkartır gibi

Yalansa yalan deyin, köşedeki malum partili bakkalı bile ekonominin başına getirsek, bizimkinden daha kaliteli iş çıkartır gibi. En azından milletin suratına baka baka “Döviz kuru benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum” diyemez. Diyemez ya. Ya bu nedir artık?

(…)Sağlık bakanının artık özlü sözler paylaştığı, ekonomi bakanının şive komikliğiyle lise 1 kalitesinde powerpoint sunum hazırladığı, memleketteki asayişten sorumlu bakanın Anayasa Mahkemesi başkanına “Sokakta yürüyebiliyor musun? Burası böyle, ortamlar sakat, dikkat ol” diyebildiği gerçekten de çok eğlenceli bir ülkeyiz.

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Eğleniyoruz ama neye gülüyoruz pek de anlamıyoruz. Şakalar, komiklikler bitti.

Kaan Sezyum’un yazısı

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