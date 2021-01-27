Kaan Sezyum: Korku arttıkça, dronun diğer tarafındaki elin sahibi delüzyona doğru ilerliyor

Memleket zaten atananların atandıklarını unutmadıkları ama atanmaktan da vazgeçemedikleri bir yer haline geldi. Misal BÜ’ye atanan birey, ‘Ya beni burada kimse istemiyor, ben en iyisi uzayayım’ diyerek istifa edebilir mi sizce? Bence yemez… Memlekette bakanlar bile, damatlar bile Instagram’dan neredeyse Demet Hanım kadar bozuk bir Türkçeyle istifa edip sırra kadem basıyor, Bermuda Şeytan Üçgeni’nin içine giren gemiler gibi kaybolabiliyor. Onca zaman bakanımı şakşaklayan medya oskarlı tayfa da sessizce kenarda bekliyor. Adeta komut bekleyen bir dron gibi. Dron ne zaman nereye uçacak, kimi çekecek, kimi çekmeyecek tek bir elde odaklanmış, tek yollu bir düşüncenin kölesi olmuş durumda bekliyor. Korku, itaat ve daha fazla korku arttıkça, dronun diğer tarafındaki elin sahibi de paranoyaya ve delüzyona doğru koşar adımlarla ilerliyor.
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