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Yaramazlara biraz batar!

Kaan Sezyum: Komitedekilerin fikirlerinin hiç kimseyi bağlamadığı ortamda o komiteye ne gerek var?

Yüksek İstişare Komitesi’nde çalışan bireylerin hiçbir şekilde hiçkimsenin görüş ve fikirlerini yansıtmadığını da öğrendik ya Allah razı olsun. Peki o komiteye yerleştirilmiş bireylerin fikirlerini, sözlerinin, açıklamalarının hiçkimseyi bağlamadığı bir ortamda o komiteye ne gerek var? Alınan maaşlar, ödenekler filan da bizim cepten çıkıyor. Bizi de temsil etmiyor komite, adını taşıdığı makamı da temsil etmiyor. Peki neyi temsil ediyor o zaman?

Kaan Sezyum’un yazısı

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