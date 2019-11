Kaan Sezyum: Köleliğin cep telefonlu modeli olan çalışma saatleri ve iş yerleri

Hayat mı zorlaşıyor yoksa biz mi dibe daha batıyoruz acaba?

Her gün birbirinden daha kötü haberlerle, sıcak asfalt gibi, zift gibi yeni bir güne uyanan milyonlar. Canının, hayatının derdinde olan, başka hiçbir şey düşünemeyen binlerce insan. Her an her şeyin olabileceği ve hiç kimsenin olan bitenden sorumlu tutulamayacağı korkunç bir cehennem…

Köleliğin cep telefonlu modeli olan çalışma saatleri ve iş yerleri. Sonu gelmeyen, bitmek bilmeyen iş cinayetleri, kaybolup yitip giden hayatlar, hayatlarımız.

Kaan Sezyum’un yazısı