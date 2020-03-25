Kaan Sezyum: Keşke hepimizin evlerinin bin küsur odası olsaydı

Büyükler de yaş olarak bayağı bir büyük durumdalar. Partilerin başlarındaki bireyler zaten sokağa çıkma yasağına dahil. Ne iktidar, ne muhalefet neredeyse eli kolu bağlı öylecene bakıp duruyor artan –ve artmasını istemediğimiz- grafiklere…

Açıklamalar nedense bir mekanın z raporunu alırmışçasına gece yarılarında yapılıyor, uzun uzun onlar bunlar övülüyor, sayılar veriliyor, yaşlılara (ki yaşlı tanımı da çok saçma) kızılıyor ve böyle dönüp gidiyoruz.

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İhtiyaç akçelerini de yemişiz, kim yediyse artık? Ona buna örtülü ödeneğimiz var ama ağızlarımızı örtecek 2-3 liralık maskelere kimsenin parası yok. Keşke hepimizin evlerinin bin küsur odası olsaydı, keşke dualar gerçek olsaydı…

Kaan Sezyum’un yazısı