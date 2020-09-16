Kaan Sezyum: Kendi sorumluluk alanındaki ülkenin pek de güvenli olmadığını ima ediyor

Hadi sefillik, yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları bir kenara bırakalım. Ülkenin iç güvenliğinden sorumlu yetkili abisi AYM başkanına “Bisikletle işine gidebiliyor musun?” diye soruyor. Kendi sorumluluk alanındaki ülkenin pek de güvenli olmadığını ima ediyor. Kendi kendini eleştiren bakanları da biz yarattık bu da bir gelişme. Kendi muhalefetini kendisi yapabilen bakanlar var. Hem işini tam yapmıyor, hem de tam yapamadığı işten dolayı ortalığa verip veriştiriyor. Değişik memleketiz vesselam. Zaten bakanımın da bir dediği bir sonraki yıl dediğini çok tutmuyor bazen. Tam anlamıyla bir ‘Nereden nereye’ ülkesiyiz.

Kaan Sezyum’un yazısı