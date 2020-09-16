Kaan Sezyum: Kendi sorumluluk alanındaki ülkenin pek de güvenli olmadığını ima ediyor

Hadi sefillik, yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları bir kenara bırakalım. Ülkenin iç güvenliğinden sorumlu yetkili abisi AYM başkanına “Bisikletle işine gidebiliyor musun?” diye soruyor. Kendi sorumluluk alanındaki ülkenin pek de güvenli olmadığını ima ediyor. Kendi kendini eleştiren bakanları da biz yarattık bu da bir gelişme. Kendi muhalefetini kendisi yapabilen bakanlar var. Hem işini tam yapmıyor, hem de tam yapamadığı işten dolayı ortalığa verip veriştiriyor. Değişik memleketiz vesselam. Zaten bakanımın da bir dediği bir sonraki yıl dediğini çok tutmuyor bazen. Tam anlamıyla bir ‘Nereden nereye’ ülkesiyiz.
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Şimdi de Karaada polemiği…
Mesele, 2009’da da gündeme gelmiş, ‘Ankara’daki ilgili makamlar adacığın Yunanistan’ın egemenliğinde bulunduğunu, Atina’nın adacığa ağır silahlar dışında hafif silahlar yerleştirebileceğini’ söylemişti.
Miçotakis: Provokasyonları sona erdirmesi halinde Ankara ile görüşmeye hazırız
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bu ay yapılacak olan ve Doğu Akdeniz’deki gerilimlerin değerlendirileceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, Türkiye’nin bölgedeki provokasyonları sona erdirmesi halinde Atina’nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.
ÇHD davası: Yargıtay 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek mahkum edildiği dosyada adil yargılanma talebiyle tuttuğu ölüm orucu nedeniyle yaşamını yitiren Ebru Timtik ile Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır’ın hapis cezaları haricinde 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı.
Konya’da ‘açık sınıf’ uygulaması: 259 okulda hayata geçirilecek
Konya’da, okul öncesinden liseye kadar her kademe ve türden toplam 259 okulda, ‘açık sınıf’ uygulamasıyla eğitim yapılacak.
Pegasus’un yolcu sayısı yüzde 45 düştü
Covid-19’un yarattığı ekonomik olumsuzluklar nedeniyle Pegasus’un yolcu sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 düşüşle 1 milyon 660 bine geriledi.