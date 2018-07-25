Kaan Sezyum: İçişleri bakanımız en süper insan

Dünya düz. Atmosfer neden uçmuyor bilmiyorum.

Tüm dünya bizi kıskanıyor, çekemiyor. Rejim değiştirdik şimdi herkes titriyor. İçişleri bakanımız en süper insan. Herkesi titretti. Kuyruklarını alıp çıldırıyorlar.

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Dünyayı melekler taşıyor abi. Melekler de kenardan itip döndürüyorlar.

Bikini tesettürün başlangıcı. Ben değil sizin yıllarca laf etmediğiniz adam diyor.

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“İngiliz derin gizli devletinin oyunu bunlar”…

Faiz lobisi Dolar’ı yükseltiyor. Bizim paramız değer kaybetmiyor, Dolar değer kazanıyor.

2+2 her zaman 4 etmez. Bilim nedir ya? Önemli olan inanmak. İnanırsan her şey olur.

Yol yapıldı. Parası Avro, Dolar üzeri ama yolumuz yoktu bundan önce. Şimdi yolumuz var ama yine bizim değil. Olsun, adam gibi adam geldi. İradeyi adamlaştırdı. Tek bayrak, tek devlet, tek fikir, tek sevgi, tek ses.

Benim yazacak bir fikrim yok abi. Herşey zaten bir dudakla diğeri arasında.

Kaan Sezyum’un yazısı