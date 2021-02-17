Kaan Sezyum: Herkes eşittir nefretin önünde

Hiçbir şeye benzemez bizde adaletten, huzurdan sorumlu olan bakanlar. Gerektiğinde anayasayı bile uygulamaz ama her zaman yeni yasa peşinde koşar. Halka karşı sorumluluk değil nefret besler gün geldiğinde. En değerli öğrencilerimiz ya da patates soğan satanlarımız bile teröristtir çünkü gün geldiğinde. Herkes eşittir nefretin önünde.
Reklam
SON HABERLER
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a beş soru: Neden 13 kişiye sahip çıkmadınız?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak’taki Gare operasyonunun ardından iktidara sert sözlerle yüklendi.
Akar’dan Gara bilgilendirmesi: Mağarada sadece göz yaşartıcı bomba kullanıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak’taki Gara operasyonu sırasında mağara girişinde yalnızca göz yaşartıcı bomba kullanıldığını söyledi.
Berberoğlu: 1304’üncü fezlekeyi 1’inci sıraya almak sadece hukukla izah edilemez
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 95 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde yüzlerce fezleke bulunduğunu belirterek, “Benim fezlekem 1304’üncü. 1304’üncü sıradaki fezlekeyi birinci sıraya almak, sadece hukukla izah edilmesi mümkün olmayan bir şey” dedi.
Yargıtay, maske takmayanlar için ‘Kabahatler Kanunu’ kararını kaldırdı
Yargıtay, maske takmayanlara ‘Kabahatler Kanunu’ uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı.
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş’ta yaşadığı evde ölü bulundu.