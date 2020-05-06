Kaan Sezyum: Hayırlı olsun normale dönüyormuşuz

Hayırlı olsun normale dönüyormuşuz. Açıklama her zamanki ve olması gerektiği gibi en yetkili makamdan geldi. “Ama bu yeni bir normal olacak” deniyor…

Peki eski normailimiz neydi de yeni normale nasıl geçeceğiz? Eski normalimiz normal miydi, normal neydi? Normal emekti, hapisti, bi şeydi…

Reklam

Normal olanda eleştirel düşünce var mıydı, tam hatırlayamıyorum. Otosansür var mıydı eski normalde. Yeni normalde sansür nasıl olacak. Eski normalde internette binlerce site kapalıydı, yasaklıydı, yeni normalde neler olacak acaba?

Kaan Sezyum’un yazısı