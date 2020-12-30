Kaan Sezyum: Hayatımız onlardan on kat daha değersiz; soran olursa bir Türk dünyaya bedel dersiniz

Son olarak İTO’nun bizi köle olarak satma düşüncesinin güzelliğine bakar mısınız bi:

İstanbul Ticaret Odası (İTO), hazırladığı İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi’nde yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu. Türkiye’deki işgücünün nitelikli ama ucuz işgücü olduğunu “İmalatta saatlik işçi maliyeti Türkiye’de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya’da bu maliyet 47,2 Amerikan dolarıdır” diye açıkladı…

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Gel yabancı, gel, Türk malı kölelerin Almanlardan 10 kat daha ucuz. Bizim hayatımız onlardan on kat daha değersiz. Soran olursa bir Türk dünyaya bedel dersiniz.

Kaan Sezyum’un yazısı