Kaan Sezyum: Gelecek geldi, tam şurada bomboş duruyor

Artık sağlık sektörü dışında hiçbir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Tüm dünya karantinaya girmiş durumda. Sahiller, kıyılar, sınırlar, kıta sahanlıkları, yakılacak ormanlar, satılacak kaynaklar filan anlamsızlaşmış. Sürekli masraf üreten yöneticilerin binbir odalı masalsı sarayları bile temizlenemez halde. Sadece iş olsun diye yüzlerce metre öteden devletin dev adamları tarafından selamlanan ve şantiyelere hapis olmuş işçiler adeta Sörvayvır’daki yarışmacılar gibi dünyada olup bitenlerden habersiz kendi içlerinde birbirlerini enfekte edip duruyorlar. Hiçbir şeyin anlamı olmadığının anlaşılmasına çok az kalmış durumda. Ne insanlı hava araçları, ne insansız hava araçları, ne toplar, ne tüfekler, zamlar, gemiler, gemicikler, ayakkabı kutuları, yabancı ülkelerden alınan ama kullanılmayan sistemler, artık hiçbirinin anlamının kalmamasına az kaldı…

Şimdi sadece hiçkimsenin nereden geldiğini hatırlamadığı cümle kalıplarıyla konuşan yeni bir ülke, yeni bir dünya var. Gelecek geldi, tam şurada bomboş duruyor.

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Kaan Sezyum’un yazısı