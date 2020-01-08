Kaan Sezyum: Ey Türk Gençliği, cumhuriyeti savunmasan da olsun, sonuçta karnın aç

Ey Türk Gençliği naaber? Dakika bir, sana hemen bir görev veriyorum. Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini sonsuza dek korumak ve savunmaktır… Savunmasan da olsun, sonuçta karnın açtır, üniversitede uygun fiyata yemek yiyemiyorsundur, dersin vardır, manitan yoktur. Polis copluyordur, internetin kesiktir, açık olan hâli de sansürlüdür. Ayrıca adalete filan da inancın yoktur. Paran beş kuruş etmiyordur. Genç olmana rağmen yabancı ülkeleri bırak, kendi ülkeni bile istediğin gibi dolaşamıyorsundur. Zaten gittiğin birçok yerde saçın uzun, eteğin kısa, kulağında küpe var, çiklet çiğniyorsun, herkes yemek yemezken su içiyorsun diye rahat da edemiyorsundur.
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Demirtaş: Yargılanmamın nedeni Erdoğan’ın siyasi emelleri
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