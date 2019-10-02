Kaan Sezyum: Elektriğe yüzde 15 zam yapsa laf çıkacak, 14.9 indirimli gibi

Markete gittim, fiyatlar çok uygun. Mesela ülkede ağustos ayından itibaren elektriğe toplamda neredeyse yüzde 70 zam geldi. Neredeyse diyorum çünkü galiba 71 geldi… En son temiz 14.9 kilitlediler. Ya bizimkiler çok uyanık. Şimdi 15 yapsa laf çıkacak. Oysa 14.9 hem düşünülmüş gibi hem indirimli gibi, hem de güzel okunuyor. Neyse benim bir sürü oda bir salon mütevazi bir fakirhanem var zaten. Gideyim de fakir fakir duvarlara bakayım. Akşama da uyurum. Yollar filan yapıldı değil mi? Aman depremde toplanma arazisi olarak kullanılacak alanlara çöküldüğünü millete hatırlatmayalım. Ya ya da hatırlatalım, evet biz yaptık, cici para geldi deriz. Nasıl olsa başka bir saçmalık çıkar, iki güne karambole gider deprem toplanma alanları muhabbeti. Ya bir de 99’dan beri olmamış bir şey, şimdi mi olacak yani.

Kaan Sezyum’un yazısı