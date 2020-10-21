Kaan Sezyum: Düz karbonhidratı bas vatandaşa; ekmekle su yesin ama bize oy versin

Ücretsiz ekmek dağıtmak paralelliktir diyordunuz. Mahir Bey böyle diyordu ne oldu? Sizin stepnelediğiniz malum ekibin lafları bunlar. Ama biz vatandaş olarak sizin çevrenize artık bakır tek sarsak sizin fikir değiştirme ve kararlardan dönme hızınız sayesinde elektrik üretebileceğinizi bile biliyoruz. Kaç rpm’dir gününde bir stepne başkanın fikirlerindeki değişimler, kim bilebilir?

Bundan kısa bir süre önce ‘hesap sormazsam şöyleyim, böyleyim’ diye sesi kısılana kadar bağıranlar şimdi tortemlerde askıda ekmek dağıtmaya çalışıyor. Ya ekmek nedir Allah aşkına? Ekmek… En vasıfsız besin. Süt bile daha faydalı. Düz karbonhidratı bas vatandaşa. Ekmekle su yesin ama bize oy versin.

Reklam

Kaan Sezyum’un yazısı