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Yaramazlara biraz batar!

Kaan Sezyum: ‘Corona’yla mücadele için elimizdeki etkili silah, hasta olmamak’ önermesi hala geçerli

İşte koronayla mücadele için elimizdeki etkili silah: Hasta olmamak… Bu cümleyi bakanımız salgının ilk günlerinde adeta virüse karşı ateşlemişti ve ne ilginçtir ki bakanımızın bu ileri görüşlü düşüncesi, bu harikuladenin bülentersoyundaki önermesi hâlâ geçerli. Çünkü hâlâ bu salgınla ilgili dişe dokunur bir adım atamadık. Her gün en az 100 kişi hayatını kaybetse -kötü bir hesapla yani- adeta bir savaş yaşanıyor derdik. Vatandaşının can güvenliğini sağlamak zorunda olan kurumlar, duygular, makamlar ise ancak “Hasta olmazsanız bir şey olmaz” diyebiliyor.

Kaan Sezyum’un yazısı

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Dini nikahlı eşini döverek öldüren adamın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

Afyonkarahisar’ın Çavdarlı köyünde, 10 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Mukadder Nogay’ı (40) sopayla döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ramazan Demir (31), hakkında verilen ömür boyu hapis cezasının üst mahkeme tarafından bozulması sonrası yeniden yargılandı. Ramazan Demir bu kez mahkemede ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan yargılanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.