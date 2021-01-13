Kaan Sezyum: ‘Corona’yla mücadele için elimizdeki etkili silah, hasta olmamak’ önermesi hala geçerli

İşte koronayla mücadele için elimizdeki etkili silah: Hasta olmamak… Bu cümleyi bakanımız salgının ilk günlerinde adeta virüse karşı ateşlemişti ve ne ilginçtir ki bakanımızın bu ileri görüşlü düşüncesi, bu harikuladenin bülentersoyundaki önermesi hâlâ geçerli. Çünkü hâlâ bu salgınla ilgili dişe dokunur bir adım atamadık. Her gün en az 100 kişi hayatını kaybetse -kötü bir hesapla yani- adeta bir savaş yaşanıyor derdik. Vatandaşının can güvenliğini sağlamak zorunda olan kurumlar, duygular, makamlar ise ancak “Hasta olmazsanız bir şey olmaz” diyebiliyor.

Kaan Sezyum’un yazısı