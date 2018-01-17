Kaan Sezyum: Çaykovski dinlemiyoruz umarım, adam gibi adam adam gibi müzik dinler

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696 numerolu KHK içeriği kadar açık ve net günler dilerim. Yani bugün ve sonrasını kapsıyor dileğim. Şimdi “sonrası ne zamana denk geliyor” diye de sormayın. Tabii ki bugün ve yarın. Zaten bugünlerin yarınları var. Gidiyorum ben, sen hoşçakel.

Turunçoğlu Trump Bey birkaç gün önce sevmediği bir takım ülkeler için “Shithole / b*k çukuru” terimini kullandı. Bundan birkaç gün sonra ise bizden “Afedersin, kıçı kirli bazıları Suriye’de kalkıp bize tehdit sallıyor” açıklaması geldi… İşte bu global düşünmektir. İşte bu dünyada söz sahibi olmaktır. İşte bu bize, hepimize gereken tavırdır. Bir şeyler öğrenelim artık. Her şeyi yöneticilerimizden beklemeyelim. Hatta biz çok daha kibarız. Başına “Afedersin” koyduk mu, halkımızı bizi affetsin. Hatta affetsin. Trump’da bu vizyon yok “Sori, şithol” diyemiyor. Bizim farkımız, kalitemiz.

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Çaykovski de dinlemiyoruz umarım. Adam gibi adam adam gibi müzik dinler. Kültür Bakanı olup kültürsüzce yaşamak istiyorum. Kamyon arkası yazısı gibi konuşacağım sürekli. Bence adam gibi adamın da sadece adam dinlemesi lazım. Kadınlar yasaklansın. Patates gibi yumrulaşarak üreriz. Nasıl olsa adam gibi adamız.

Kaan Sezyum’un yazısı