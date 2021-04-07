Kaan Sezyum: Bu makinenin bizden tek istediği varımızı yoğumuzu almak, hatta satabilse bizi bile satacak

Normal görevi vatandaşını hayatta tutmak ve vatandaşının huzuru için varolmak zorunda olan sistem, bizdeki haliyle dev bir gündelik bir eziyet makinesine dönüştü. Eziyetinizi öğrenci olarak da çekebilirsiniz köylü olarak da çalışan olarak da farklı düşünerek de… Bakınca bir noktada adil bir sistem aslında. Artık bu makinenin bizden tek istediği varımızı yoğumuzu almak, hatta satabilse bizi bile satacak bir açgözlülükle bir şekilde kendi varoluşu için bizim hayatlarımızın üzerine basarak yüzme bilmediği medeniyet denizinde boğulmamaya çalışmak.

Kaan Sezyum’un yazısı