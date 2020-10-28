Kaan Sezyum: Boykot edelim de, aşkım ne üretiyoruz biz?

Boykot diyoruz, boykot edelim de, aşkım ne üretiyoruz biz? Kendi mercimeğimiz, yoğurdumuz, pirincimiz bile yok… Her şeyi ithal eder olmuşuz aşkım. Yoğurt ithalatı yüzde 860 küsur artmış. Ya adını bizim koyduğumuz ürünü bile artık elden alır hale gelmişiz. Tarım ürününde vergileri kaldır, tarımı da bitir aşkım. Boykotumuzu nasıl alalım?
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Araştırma: Covid-19 ölümlerinin yüzde 15’i hava kirliliğiyle bağlantılı
Oxford Üniversitesi yayınlarına bağlı akademik tıp dergisi Cardiovascular Research’de yayınlanan araştırmaya göre, küresel ‘corona’ ölümlerinin yüzde 15’i hava kirliliğine uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanıyor.
İYİ Partili Kavuncu’ya ‘FETÖ’ soruşturması
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ‘FETÖ’ soruşturması başlatıldı. Kavuncu, “Hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım” dedi.
Albayrak ufka baktı, yeni bir sermaye yatırım dalgası gördü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘yeni bir sermaye dalgası’nın ufukta göründüğünü söyledi.
İstanbul’daki başhekimlerle görüşen Koca: Vaka artışı ciddi bir hazırlık gerektiriyor
Hafta sonundan itiaren beş gün İstanbul’da olacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentteki kamu hastanelerinin başhekimleriyle bir araya geldi.
Sağlık çalışanlarına istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirdi.