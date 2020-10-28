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Yaramazlara biraz batar!

Kaan Sezyum: Boykot edelim de, aşkım ne üretiyoruz biz?

Boykot diyoruz, boykot edelim de, aşkım ne üretiyoruz biz? Kendi mercimeğimiz, yoğurdumuz, pirincimiz bile yok… Her şeyi ithal eder olmuşuz aşkım. Yoğurt ithalatı yüzde 860 küsur artmış. Ya adını bizim koyduğumuz ürünü bile artık elden alır hale gelmişiz. Tarım ürününde vergileri kaldır, tarımı da bitir aşkım. Boykotumuzu nasıl alalım?

Kaan Sezyum’un yazısı

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