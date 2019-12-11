Kaan Sezyum: Bizde adettendir

Bizde adettendir. İnsanlar üçe ayrılır. Parası olanlar, parası olmayanlar ve en altta da kadınlar. Bizde kadın cinayeti adettendir, namustandır. Bizde tecavüz, taciz hükümlüsüysen mesela iyi halden hafiflemen şarttır. Bizde mesela merdivenlerden oturan bir avukatın omurgasını tekmeleye tekmeleye kırabilir, davan da 3 sene sonra görülebilir. O esnada güvenlik güçlerinde hizmet vermeye devam edebilirsin. Bizde normaldir bunlar. Normal zaten buna denir. Türkiye normalleşti diye boşuna demiyoruz.

Kaan Sezyum’un yazısı