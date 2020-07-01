Kaan Sezyum: Baroları paketle, gereksiz seçilmiş vekilleri de pistten alalım

Türkiye nereye gidiyor? Hoşuma gidiyor galiba. Baroları da paketle abi, gereksiz seçilmiş vekilleri de pistten alalım, seçilen belediye başkanlarının kayyumlayalım, açıkta yeşil alan filan var mı? Kardeşim seri beton getir. Laf eden olursa beka kasarız, durduk yerde cinsel yönelimler üzerinden ayrımcılık yapıp, gündemi değiştiririz.

Ya avukat nedir yani? Bir insan suçluysa suçludur? Sen onun avukatı mısın? Bak böyle de bir laf var. Neden var? Çünkü suçlu olmasa paketlenmez o şahıs… Burası şahış şirketi gibi oldu iyice. Benim bakanların filan hepsinin kendi işleri var. Mesela bakanım ne iş yapıyorsa, o konudan bakan yapıyorum. Mesela oteli moteli olanı, ne yapıyorum? Hop turizm bakanı. Neden? Başkasını mı yapsam? Mevzudan anlayan kardeşlerimizi, ya bizimkisi hizmet yarışı zaten, bazılarının ilerlemeye filan da alerjisi var alerjisi…

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Kaan Sezyum’un yazısı