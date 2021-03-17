Kaan Sezyum: Bakanlık en kolay şey memlekette

Ülke cillop, ülke pırlanta. Tek sıkıntı bakan filan olmanız lazım ülkenin kafasını en verimli şekilde yaşayabilmek için. Bakanlık en kolay şey memlekette. Bir kere istifa etmenize gerek yok. Ulaştırma bakanı oldunuz diyelim, ilk günlerinizde hızlı tren kaza yapıyor bir sürü insan hayatını kaybediyor. Sorun yok. Ne sorunu ya. Makinistler hatalıymış… Çorlu’daki facia mesela. En son sorumlu olarak neredeyse yolun üzerindeki kurbağalar “Çok vrakladı” filan diye sorumlu tutulacak. Çoluk çocuk hayatını kaybediyor, ama kimseye bi şey olmuyor. Ölen öldüğüyle kalıyor. Aaa öyle demeyin, süper ülkeyiz.

Maden kazası oluyor. Yüzlerce insan toprak altına kalıyor. Bakımsız, kontrolsüz, denetimsiz işletmenin ve işletmeye izin verenlerin yüzünden. Ama neyse ki fakirler. Fakir ölümü ülkede en sevilen ve en çok yüceltilmeye çalışılan şey.

Reklam

Kaan Sezyum’un yazısı