Kaan Sezyum: Bak bir sandık paketçisi ağlıyor gözleri yaşlı

Seçimlerde yine neler neler oldu Serhat ya. Tüm zamanların en deneyimli sandık paketçileri şimdilerde ağlıyor. Bak bir sandık paketçisi ağlıyor gözleri yaşlı… Oysa ki geçen seçimlerde küfür kıyamet ‘Koyduk mu?’ sloganları eşliğinde, bir de üzerine sonuçlar kesinleşmemişken kesinleştirip, ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ çekiyorlardı… Tabii 2019 yılında at ile Üsküdar’a gitmek, gerçekten de neredeyse sarı öfkeyle gitmekten daha hızlı. Vatandaşımıza hizmeti zamanda geriye doğru giderek gerçekleştireceğiz.

Ayı Parti bu yerel seçimlerde kazandı. Hem de hayvan gibi kazandı. Sandıkları patlatacağız demiştik, patlattık. Çok şükür bu seçimlerden önce kaos ortamı olmadı nedense. Milletimizin sağduyusu kazandı. Millet aç, aç… Saraylar yaptık, ormanlar kestik, dinozor dolu parklar yaptık, yine yaranamadık. Her yeri çirkin dekorlarla süsledik, yol kenarlarına sevimsiz ve estetikten yoksun figürler yaptık, bunun için de belediyelerimiz sağ olsun çok güzel para emizledi ama yine yok. Ya biz size hizmete sevdalıyız sevgili halkım. Siz Şirin’siniz, biz de Ferhat’ız… Siz bize bakmıyorsunuz, ilişkimiz bitti diyorsunuz ama biz bitti demeden bitmez. Çünkü erkek egemen toplum. Maazallah haberlerde gördüğümüz gibi ‘Kendisinden ayrılan nişanlısını mahallelinin gözü önünde ve evinin önünde dövdü’ gibi haberleri hep görüyoruz. Biz törelerimize bağlıyız. Töre der ki, erkek egemen toplumda erkek haklıdır…

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Kaan Sezyum’un yazısı