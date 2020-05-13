Kaan Sezyum: Ahmet Hakan işi ilerletip AVM duvarı özlemeye getirdi

Her şey çok yolunda, ekonomi tıkırında… Bir iki tane iç savaş çığırtkanı, onu keseriz, böyle listem var, karınızı alırız, açıklaması geldi. Arada malum döviz kuru sapıtınca, gecenin bi saatinde tivitler atıldı en yetkili mercilerden. Ülkede ezanın susmayacağı, bayrağın inmeyeceği konusunda hatırlatılmalar yapıldı… Olmayan düşman bir kez daha maddeleştirilmeye çalışıldı. Dış güçlerin oyunun çemberine bir çomak daha sokuldu…

Pazartesi itibariyle AVM’ler açıldı. Ahmet Hakan, hemen ne kadar çok AVM özlediğini, Marmara Park’ın iç duvarlarını hasretle andığını filan yazdı… AVM özlemeyi anladım ama adam işi ilerletip duvar özlemeye başlıyor. Artık ne derecede karantina gözleri ve gönülleri kurutmuş ki duvar özlüyor adam ya. AVM duvarı özlemek neymiş ya? Neyse o da bir yaratıcılık sonuçta. Bu süreç bazılarımıza yaradı, bazılarımıza yaramadı.

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Kaan Sezyum’un yazısı