K-pop yıldızından tatsız 1 Nisan şakası: ‘Covid-19’a yakalandım, hastanedeyim’ yazdı; sonra özür diledi

Güney Kore kökenli pop müzik türü K-pop’un ünlü isimlerinden Kim Jaejoong, Instagram’da, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu yazdı. Hükümetin uyarılarını dikkate almadığı için ‘corona’ya yakalandığını yazan Güney Koreli şarkıcı, bir süre sonra 1 Nisan şakası yaptığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

34 yaşındaki şarkıcının ‘tatsız şakası’ 1.9 milyon takipçisinin çoğunun tepkisini çekti. Bir takipçisi, “Böyle ciddi bir konuda nasıl şaka yapılabilir” yazarken bir diğeri büyük hayalkırıklığına uğradığını ifade etti. Bunun gibi çok sayıda tepki geldi.

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K-pop grupları JYJ ve TVXQ’nun üyesi olarak tanınan Kim Jaejoong, bunun üzerine şaka yaptığı paylaşımlarını sildi ve hayranlarından özür diledi.

Virüsün ‘vurduğu’ ilk ülkelerden Güney Kore’de ikinci bir dalga olmasından çok korktuğunu belirten Kim Jaejoong, “Yaptığım doğru değildi biliyorum ama salgın burada da tekrar başlar diye önlem almanın ne kadar önemli olduğunu anımsatmak istedim. Herkesten özür dilerim” yazdı.

Kim Jaejoong, geçmişte, bir konserinde bayılma taklidi yaparak 1 Nisan şakası yapmıştı.

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Güney Kore’de Covid-19 nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetti.