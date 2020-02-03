K. İrlanda’da anne ve üç yaşındaki çocuğu ırkçı saldırıdan pencereden atlayarak kurtuldu

Büyük Britanya geçen cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı, 47 yıldır üyesi olduğu Avrupa Birliği’nden resmen ayrıldı. Artık Avrupa Birliği daha küçük ama Büyük Britanya da büyük değil ve dünya daha düzensiz, daha karmaşık bir yer.