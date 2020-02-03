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Yaramazlara biraz batar!

K. İrlanda’da anne ve üç yaşındaki çocuğu ırkçı saldırıdan pencereden atlayarak kurtuldu

Kuzey İrlanda’da Ukraynalı bir kadın ve üç yaşındaki çocuğu, ırkçı sözler söyleyerek elinde sopayla evlerine girmeye çalışan bir adamın saldırısından kaçmak için pencereden atladı.

Fotoğraflar: BBC

BBC’nin haberine göre, 22 yaşındaki annenin kalçasındam yaralandığı, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Pakistanlı partneri, kadının ameliyat olacağı bilgisini paylaştı.

Polis, nefret suçu kapsamında soruşturma açarken, saldırgan ayrıca kasten yaralamaya teşebbüs, zarar verici silah bulundurma, hasar verme ve taciz suçlarından yargılanacak.

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