Justin Bieber’den hayranlarına kötü haber: Sorunlarımı çözmek için müziğe ara veriyorum

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, çözmesi gereken sorunlarına eğilmek, evliliğini sürdürebilmek ve iyi bir baba olmak için müziğe ara vereceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

CNN International’daki habere göre geçen yıl manken Hailey Baldwin ile evlenen 25 yaşındaki şarkıcı, kendisinden yeni albüm bekleyen hayranlarına Instagram’da verdiği yanıtta şunları yazdı:

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“Yeni bir albüm beklentisi içinde olduğunuzu biliyorum. Bütün ergenlik yıllarımda ve 20’li yaşlarımın başında turnedeydim. Sanırım son turnede pek de mutlu olmadığımı fark etmişsinizdir. Ben bu durumu hak etmiyorum. Siz de hak etmiyorsunuz…

Müzik benim için çok önemli ama hiçbir şey ailem ve sağlığımdan daha önemli değil. Şimdi çoğumuzun hayatında var olan, derinlerdeki meseleleri çözme zamanı. Evliliğime odaklanmak ve istediğim gibi bir baba olmak için bazı şeyleri tamir etmeliyim.”

Bieber, hayranlarına yakın zamanda sorunlarını çözmüş olarak döneceğinin de sözünü verdi.

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2015 yılında ‘Purpose’ adlı albümünü piyasaya süren Bieber, albümün dünya turnesini 2017’de ‘beklenmedik gelişmelerden ötürü’ planlanandan erken bitirmişti.