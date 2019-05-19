Justin Bieber klibi İzlanda’ya kanyon kapattırdı

İzlanda, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın ‘I’ll Show You’ adlı şarkısı için klipte görüntülenince dünyaca ünlü olan kanyonu turist akınıdan ve verebilecekleri zarardan korumak için kapadı.

Fotoğraf: www.askja.nl

Guardian’daki habere göre Bieber’ın 2015 yılında piyasaya sürülen ‘Purpose’ adlı albümde yer alan şarkı için çekilen klip sayesinde ‘Fjadrárgljúfur’ adlı kanyon dünyaca ünlü oldu. Bunun üzerine İzlandalı yetkililer, sosyal medyada “Orayı kesinlikle ziyaret edeceğiz” diyen Bieber hayranları nedeniyle korumak amacıyla kanyonu ziyaretçilere kapama kararı aldı. “Bieber hayranlarının tel örgü, set gibi engeller ve korumaları da aşmaya çalışacağını biliyoruz” diyen çevre bakanlığı yetkilileri, bölgenin el değmemiş, doğal güzelliğini korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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Turizm alanında gelişme kat eden İzlanda’daki kanyon ziyaretçilerin artması nedeniyle korunması gereken yerlerden sadece biri. Geçen yıl nüfusu 340 bin civarında olan ülkeyi 2.3 milyon turist ziyaret etti. Bu sekiz yıl öncesine oranla 600 bin fazla ziyaretçi anlamına geliyor.