Justin Bieber etkisi: Fonsi’nin ‘Despacito’su, tüm zamanların ‘en çok dinlenen şarkısı’ oldu

Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi’nin ‘Despacito’ adlı şarkısı, tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı oldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre şarkı, tüm şarkı izleme ve dinleme servislerinde 4,6 milyar kez tıklandı.

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‘Despacito’, böylece Justin Bieber’ın ‘Sorry’ şarkısını da geride bırakarak birinci oldu. Şarkının klibi de yine tüm zamanların en çok izlenen klibi oldu.

Şarkı, 35 ülkede müzik listelerinde bir numaraya oynarken, 39 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı şaşkın: “Bu şarkıyla olanlar inanılmaz. ‘Kaza’ kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü bir hit şarkı yazmaya çalışıyordum ama böyle olacağını da tahmin etmemiştim. Sadece insanları dans ettirmek istiyordum. Ben Porto Rikoluyum ve Miami’de yaşıyorum. Şu anda insanların bizi bölmeye çalıştığı ilginç bir dönemden geçiyoruz. Duvarlar yapmak istiyorlar ve insanları ve kültürleri bir araya getirmek bana gurur veriyor.”

Bieber’la meşhur oldu

Şarkı, yayınlandığı geçen ocak ayında Güney Amerika’da bir numaraya yükselmişti. ‘Despacito’ya asıl popülerliğini kazandıran ise Justin Bieber’ın şarkıyı duyup kendi sözleriyle söylemek istemesi oldu.

Şarkının Bieber yorumu da Youtube’da en çok dinlenen dördüncü şarkı olmayı başardı.