Jüri kararı: Atilla ‘kara para aklama’ hariç suçlu

New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada, jüri kararını açıkladı.

Atilla, kara para aklama dışında altı farklı suçun beşinden suçlu bulundu. Karar okunurken Atilla’nın ifadesiz kaldığı görüldü.

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Atilla’nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek. Mahkeme, Atilla’ya verilecek ceza konusunda karar vermek üzere 11 Nisan’da toplanacak.

Atilla, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamalarıyla tutuklu olarak yargılandı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde 27 Kasım’da başlayan duruşmalar sürecinde seçilen jüri heyeti ortak bir karara varamadığı için dava yeni yıla kalmıştı.

Duruşma, jüri heyetinin Atilla hakkında ‘suçlu’ ya da ‘suçsuz’ kararı vermesi için yeniden başladı.

Berman’a jüriden soru

Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberine göre, duruşma salonuna getirilen eşini ilk sıradan izleyen Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini öperek sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu.

Atilla, 15 Aralık’taki duruşmasında, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece 2 saat görebildiğini ifade etmişti.

Jüri üyelerinin yargıç Berman’a bir not ilettiği ve bu notta “Hakan Atilla hakkındaki tüm suçlarda değil de bazı suçlarda hemfikir olursak ne yapmalıyız?” diye sorduğu aktarıldı.

Berman ise jüri üyelerine ‘müzakerelere devam etmeleri ve her suçlama için ekstra zaman ayırmalarını’ söyledi.

Oybirliği gerekli

Atilla, bir ara duruşma salonunda eşiyle konuştu. Bunun üzerine güvenlik güçleri yargıç Berman’ın yanına giderek durumu anlattı. Sonrasında Atilla salondan çıkarılarak, tutukluların bekletildiği odaya götürüldü.

12 jüri üyesinin Atilla’ya yöneltilen altı farklı suçun her birine ayrı ayrı karar verdi ve bütün kararları oybirliğiyle aldı.