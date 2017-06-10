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Juncker’e göre AB üyeliğini engelleyen Türkiye: Erdoğan’a diz çökmeyiz


 

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili istekli davranmadığını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker. Fotoğraf: Reuters

Alman Der Spiegel dergisine konuşan Juncker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a son görüşmesinde Türkiye’nin AB konusunda net olması gerektiğini aktardığını söyledi.

Türkiye’de çok sayıda AB yanlısı olduğunu ancak hükümetin bu konuda tam istekli olmadığını söyleyen Juncker, “Türkiye, görünen o ki, AB üyeliğini engellemeye ve bunun sorumluluğunu da Brüksel’e yüklemeye çalışıyor” dedi.

AB’nin üyelik müzakerelerini bitiren taraf olmayacağını kaydeden Juncker, “Ben sözleşmelere sadığım. Biz 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye’yi aday ülke olarak açıkladık. Bu hala geçerli” diye konuştu.

Türkiye’nin AB kurallarına saygı göstermesi gerektiğine işaret eden Juncker, AB’nin ‘öylesine bir araya gelenler’in değil, ortak değerlere inananların oluşturduğu bir birlik olduğuna vurgu yaptı.

AB’nin Türkiye’yle ilişkiler konusunda taviz vermeyeceğine işaret eden Juncker, “Şayet Erdoğan ile görüşmelere devam edeceksek, bu bizim onun önünde diz çökeceğimiz anlamına gelmez” diye konuştu.

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