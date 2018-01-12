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Yaramazlara biraz batar!

Juncker şart koştu: Türkiye’de gazeteciler cezaevinde oldukça ilişkiler ilerlemez

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Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, gazeteciler hapiste olduğu sürece Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin gelişemeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AB, ‘Türkiye’nin Avrupa standartlarından sapmasını’ gerekçe göstererek ilk defa Türkiye’ye siyasi gerekçeli fon kesintisi yapma kararı almıştı.

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AB’nin yeni dönem başkanı Bulgaristan’ı ziyaret eden Juncker, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’la ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Juncker, “Türkiye’de gazeteciler cezaevinde olduğu sürece ilerleme olacağını düşünmüyorum” dedi.

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