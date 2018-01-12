Juncker şart koştu: Türkiye’de gazeteciler cezaevinde oldukça ilişkiler ilerlemez

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, gazeteciler hapiste olduğu sürece Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin gelişemeyeceğini söyledi.
AB, ‘Türkiye’nin Avrupa standartlarından sapmasını’ gerekçe göstererek ilk defa Türkiye’ye siyasi gerekçeli fon kesintisi yapma kararı almıştı.
AB’nin yeni dönem başkanı Bulgaristan’ı ziyaret eden Juncker, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’la ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Juncker, “Türkiye’de gazeteciler cezaevinde olduğu sürece ilerleme olacağını düşünmüyorum” dedi.