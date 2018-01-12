Juncker şart koştu: Türkiye’de gazeteciler cezaevinde oldukça ilişkiler ilerlemez

Gündemin odağındaki 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, OHAL’in altıncı kez uzatılmasıyla ilgili, “OHAL’in son defa Meclis’e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır” dedi. AKP’nin kurucularından Gül, sivillere ’15 Temmuz ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda hukuki dokunulmazlık getiren 696 sayılı KHK’daki ‘muğlaklığın’ hukuk devleti açısından ‘kaygı verici’ olduğunu söylemişti. Erdoğan, açıklamayı ‘üzücü’ bulmuş, Gül, “Sorumluluğum” diye yanıt vermişti. Erdoğan açıklamalarına, “Dava […]