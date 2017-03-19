Juncker ciddiye almadı: Türkiye mülteci anlaşmasını iptal etmez, bu tehditleri aştım

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bir yıl önce imzalanan mülteci geri kabul anlaşmasını Türkiye’nin iptal edeceğine inanmadığını belirterek, iktidarın her defasında masaya sunduğu koza, “Ben bu tehditleri aştım” diye karşılık verdi.

Deutsche Welle Türkçe’nin Bild am Sonntag gazetesinden aktardığına göre son dönemde ilişkilerin gerildiği Türkiye’ye müzakereleri durdurmaya karşı çıkan Juncker, “Zaten olmayan müzakereler dondurularak hınç almak mantıklı değil” derken, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) standartlarını hayata geçirme konusundaki isteksizliği nedeniyle üye olmakta başarısız olacağını söyledi.

‘Türkiye iptal etmeyecektir’

Konuyu birinci yılını dolduran mülteci geri kabul anlaşmasına da getiren Juncker, “Erdoğan bir çok defalar tehdit etmesine rağmen Türkiye bu anlaşmayı iptal etmeyecektir. Ben bu tehditleri aştım” yorumunu yaptı.

‘Türkler küçük Erdoğanlar değil’

AB Komisyonu Başkanı Avrupa’da yaşayan Türklerin de Türkiye’yle kavgada dışarıda tutulması gerektiğini vurgulayarak, “Bütün Türkler küçük Erdoğanlar değil” dedi.