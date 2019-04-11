Wikileaks’in kurucusu Julian Assange tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Yedi yıldır Britanya’nın başkenti Londra’daki Ekvador büyükelçiliğinde kalan Assange bina içinde İngiliz polisi tarafından tutuklanıp karakola götürüldü.

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Assange, başta ABD olmak üzere çok sayıda hükümet ve şirketin gizli yazışmasını internet üzerinden kamuoyunun erişimine açmıştı.

Son olarak WikiLeaks genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson bugün düzenlediği basın toplantısında Assange’ın büyükelçilik binasında çekilmiş fotoğrafları, görüntü kayıtları, duruşması için hazırladığı savunmanın da arasında bulunduğu şahsi hukuki belgeleri ve sağlık raporunun sızdırıldığını söylemişti.

Geçen hafta WikiLeaks Twitter hesabından Ekvador hükümetinden üst düzey bir yetkilinin, Assange’ın büyükelçilikten ‘günler hatta saatler içinde çıkarılıp gözaltına alınması için Britanya ile gizli bir anlaşma yapıldığını’ iddia ettiğini duyurmuştu. Bu hamlenin, WikiLeaks’in Moreno hakkında ortaya attığı yolsuzluk iddialarının üstünü örtme girişimi olduğu öne sürülmüştü.

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