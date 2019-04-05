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Yaramazlara biraz batar!

Julian Assange, Ekvador büyükelçiliğinden çıkarılabilir

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın 2012’den beri sığındığı Londra’daki Ekvador büyükelçiliği binasından çıkarılabileceği iddia edildi.

Fotoğraf: Reuters

WikiLeaks Twitter hesabından Ekvador hükümetinden üst düzey bir yetkilinin, Assange’ın binadan ‘günler hatta saatler içinde çıkarılıp gözaltına alınması için Britanya ile gizli bir anlaşma yapıldığını’ iddia ettiğini duyurdu.

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WikiLeaks, ‘INA Belgeleri’ olarak da bilinen ve Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun, kardeşine ait bir off-shore hesabını kullandığına dair iddialar içeren belgeleri sızdırdı ve Twitter paylaşımında, Ekvador hükümetinin bunu bir bahane olarak öne sürdüğünü, aslında Britanya hükümetiyle zaten Assange’ın tutuklanması için bir anlaşma yaptığını iddia etti.

WikiLeaks’deki yazıda ise Assange’ın büyükelçilikten çıkarılmasına dair hamlenin, Moreno hakkındaki iddiaların üstünü örtme girişimi olduğu öne sürüldü.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çok sayıda yazışmasını, kurduğu internet sitesi WikiLeaks aracılığıyla kamuoyunun erişimine açan ve tartışmalara neden olan Assange, yedi yıldır Londra’daki Ekvador büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

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