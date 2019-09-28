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Yaramazlara biraz batar!

Judo kıyafetli vali yardımcısı büyük ilgi gördü

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda, judocular için yapılan ek binanın açılışına judo kıyafeti giyerek katılınca en çok ilgi gören isim oldu.

Fotoğraflar: DHA

Protokolde judo kıyafetiyle oturan Güler, judoya yeni başladığını belirterek şunları söyledi: “Judoya geç başladım, çok üzgünüm. İnsanlığı doğruluğa, dürüstlüğe ve erdeme teşvik eden Japonya kökenli bir spor. İnşallah gidebileceğim yere kadar gideceğim.”

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Açılışa katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp ise judonun son derece barışçıl bir spor olduğunu ifade ederek, “Sizin karşınızdaki insana zarar vermenizi değil, karşınızdaki insanın size zarar vermesini engellemeyi öğütleyen ve bütün felsefesini bunun üzerine inşa etmiş olan bir spordur” dedi.

Sporcular, açılışın ardından gösteri maçı yaptı.

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