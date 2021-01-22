JPMorgan, Merkez’in faiz kararının ardından, indirim beklentisini öteledi

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, Merkez Bankası’nın (MB) dünkü faiz kararı açıklamasında, daha sıkılaştırma yanlısı gözükmesi ardından, ilk faiz indirimi beklentisini ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe öteledi.
JPMorgan yayınladığı araştırma raporunda, MB’nin yapacağı toplam faiz indirimi beklentisini de 500 baz puandan 400 baz puana indirdi.
JPMorgan ekonomisti Yarkın Cebeci, “Sıkılaştırma politikalarına uzun süre devam edileceği vurgusu MB’nin hala enflasyondaki düşüş konusunda emin olmadığını ve kredibilitesini artırmayı hedeflediğini gösteriyor” dedi. Cebeci ilk faiz indiriminin temmuzda olabileceğini belirtti.
MB dünkü toplantıda faizi beklendiği üzere yüzde 17’de sabit tuttu.
Ekonomistler MB’nin sıkı duruşu ‘kararlılıkla uzun bir müddet’ sürdüreceğine ve gerekirse ‘ilave parasal sıkılaşma’ yapacağına yönelik söylemlerine dikkat çekerek, piyasanın ilk faiz indirimi beklentilerinin bir müddet ötelenebileceğini söylemişlerdi.