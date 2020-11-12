JPMorgan da katıldı: Yabancı bankalardan art arda TL tavsiyesi

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, yeni ekonomi yönetiminden gelen politika değişikliğine sinyallerine atıfta bulunarak TL için tavsiyesini ‘ağırlık azalt’tan ‘piyasa ağırlığı’na yükseltirken, Merkez Bankası’nın 19 Kasım toplantısında 500 baz puan faiz artırımına gideceğini tahmin etti.

Fotoğraf: Reuters

JPMorgan analisti Yarkın Cebeci ve Saad Siddiqui, bankanın müşterilerine gönderdikleri raporda “Yeni ekibin ilk sınavı gelecek haftaki para politikası toplantısı olacak” dedi.

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Raporda, “Oldukça büyük bir faiz artırımına gideceklerini ve politika çerçevesini daha şeffaf ve öngörülebilir yapmak için sadeleştireceklerini düşünüyoruz” dendi.

Raporda Türkiye’nin orta vadede daralan döviz rezervini tekrar artırabilmesi ve yabancı yatırım çekebilmesi için ‘devamlı bir sıkı para politikası tutumu gerekli olacaktır’ dendi.

Daha önce Goldman Sachs, Societe Generale ve Citi bankaları ekonomi ve özellikle faiz politika kararlarında ‘çarpıcı’ değişiklik beklediklerini belirtmişti. Bankalardan müşterilerine ‘TL alın’ tavsiyesi gelmişti.