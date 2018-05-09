JP Morgan’dan ‘Merkez’in dolar hamlesine: Etkisiz kalması sürpriz olmaz

Uluslararası finans kuruluşu JP Morgan, TL’deki değer kaybının sürmesi durumunda Merkez Bankası’nın (TCMB) olağanüstü toplanmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre, TCMB’nin son dönemde piyasada görülen oynaklığa yanıt olarak piyasadaki lira likiditesini kısması ve piyasaya ek döviz likiditesi sağlamasını değerlendiren JP Morgan, “Normal bir ortamda bu kararlar anlamlı bir etki yapabilirdi ancak fiyat baskılarının artmakta olduğu, TCMB’nin kredibilite kaybı yaşadığı ve siyasi belirsizliğin derinleştiği ortamda bu adımlar etkisiz kalıyor” dedi.

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Türk Lirası karşısında dün gün içinde 4.3131 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıkan Amerikan doları gece uluslararası piyasalarda rekoru tazelemişti. Gece dolar uluslararası piyasalarda 4.3513 liraya kadar yükselirken avro 5.14-5.15 bandında hareket etmişti.

TCMB bunun üzerine TL döviz depo ihale tutarının 1.25 milyar liradan 1.5 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

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Bu müdahaleden sonra dolar/TL 4.28 seviyesinde işlem görüyor.

JP Morgan, TCMB’nin bu kararı için “Ne bu adım ne de etkisiz kalması sürpriz” ifadelerini kullandı.

TCMB’nin 7 Haziran toplantısında politika faizini 100 baz puan artıracağını tahmin etmeye devam ettiklerini ifade eden JP Morgan, ancak kurda zayıflamanın devam etmesi halinde TCMB’nin olağanüstü bir toplantı yapmak ve piyasaların sakinleşmesini tesis etmek için daha büyük bir faiz artırımı yapmak zorunda kalabileceğini vurguladı.