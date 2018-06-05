JP Morgan’dan enflasyon tahmini: Temmuzda yüzde 13.8’le zirve yapacak

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’de enflasyonun temmuzda yıllık 13.8’le zirve yapacağı tahmininde bulundu.

Businessht’nin haberine göre JPMorgan Türkiye’de keskin şekilde değer kaybeden lira ve bozulan enflasyon beklentilerinin fiyatlama dinamikleri üzerinde ‘belirgin hasar oluşturduğunu’ belirtti. Kurum 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 10,8’den yüzde 11,8’e çıkarırken, enflasyonun temmuzda yüzde 13,8 ile endeks tarihinin zirvesini yapacağını öngördü.

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Kurum 2018 büyüme tahminimizi yüzde 4’ten yüzde 3,3’e, 2019 büyüme tahmini de yüzde 4,5’ten yüzde 3,6’ya revize etti.

JP Morgan ekonomisti Yarkın Cebeci’nin raporunda şöyle dendi: “Her ne kadar ekonomik aktivitedeki yavaşlama ikinci yarıda fiyat baskılarını hafifletebilecek olsa da hükümetin emeklilere vaat ettiği ikramiye ödemeleri haziran ve ağustosta enflasyonist etki yaratacaktır Makro tahminler katı bir şekilde seçimin sonucuna bağlı. Siyasi tansiyonun sürmesi ya da popülist bir hükümetin ortaya çıkması büyüme ve fiyat dinamiklerinde daha fazla kötüleşmeye yol açabilir. Reformcu bir hükümet durumunda ise tam tersi olarak beklentilerde ve makro temellerde güçlü bir iyileşme gözlenebilir. Seçim sonrası ilk TCMB PPK toplantısında 100 baz puan faiz artışı öngörmüştük. TCMB Perşembe günü bu artırımın yarısını yapabilir.”

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Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımıcısı Mehmet Şimşek geçen hafta attığı bir tweet’te enflasyonun önümüzdeki aylarda ‘zirve’yi göreceğini belirtmişti.

İspanyol bankası BBVA da temmuz ayı için yüksek enflasyon öngörüsünde bulunmuştu.