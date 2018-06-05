Diken

Yaramazlara biraz batar!

JP Morgan’dan enflasyon tahmini: Temmuzda yüzde 13.8’le zirve yapacak

 

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’de enflasyonun temmuzda yıllık 13.8’le zirve yapacağı tahmininde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Businessht’nin haberine göre JPMorgan Türkiye’de keskin şekilde değer kaybeden lira ve bozulan enflasyon beklentilerinin fiyatlama dinamikleri üzerinde ‘belirgin hasar oluşturduğunu’ belirtti. Kurum 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 10,8’den yüzde 11,8’e çıkarırken, enflasyonun temmuzda yüzde 13,8 ile endeks tarihinin zirvesini yapacağını öngördü.

Reklam

Kurum 2018 büyüme tahminimizi yüzde 4’ten yüzde 3,3’e, 2019 büyüme tahmini de yüzde 4,5’ten yüzde 3,6’ya revize etti.

JP Morgan ekonomisti Yarkın Cebeci’nin raporunda şöyle dendi: “Her ne kadar ekonomik aktivitedeki yavaşlama ikinci yarıda fiyat baskılarını hafifletebilecek olsa da hükümetin emeklilere vaat ettiği ikramiye ödemeleri haziran ve ağustosta enflasyonist etki yaratacaktır Makro tahminler katı bir şekilde seçimin sonucuna bağlı. Siyasi tansiyonun sürmesi ya da popülist bir hükümetin ortaya çıkması büyüme ve fiyat dinamiklerinde daha fazla kötüleşmeye yol açabilir. Reformcu bir hükümet durumunda ise tam tersi olarak beklentilerde ve makro temellerde güçlü bir iyileşme gözlenebilir. Seçim sonrası ilk TCMB PPK toplantısında 100 baz puan faiz artışı öngörmüştük. TCMB Perşembe günü bu artırımın yarısını yapabilir.” 

Reklam

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımıcısı Mehmet Şimşek geçen hafta attığı bir tweet’te enflasyonun önümüzdeki aylarda ‘zirve’yi göreceğini belirtmişti.

İspanyol bankası BBVA da temmuz ayı için yüksek enflasyon öngörüsünde bulunmuştu.

Doların ardından enflasyon da gözünü yukarı dikti: Tüketicide 12, üreticide 20

Şimşek’in tahmini: Enflasyon birkaç ay içinde zirveyi görebilir

Uzmanlardan enflasyonda karamsar tablo: Yüzde 14,50’in üzerini görebilir

Dörde katlanan dış borçta aslan payını köprülerde: Ulaştırma borcu 20 kat arttı


SON HABERLER

Muhalif MHP’li vekil Kaya: Erdoğan ikinci turda kaybedecek

AKP’yle yapılan ‘cumhur ittifakı’na itiraz edip partisinin genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci tura kalması halinde seçimi kaybedeceği ve partisinin 50’nci yılı olan 2019’da ‘kurucu ayarları’na geri döneceği öngörüsünde bulundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...