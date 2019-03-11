JP Morgan Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan, Türkiye’nin 2019 büyüme tahminini düşürdü.
Yatırım bankası Türkiye’de zayıf büyüme nedeniyle 2019 büyüme tahminlerini yüzde 1,2’den, yüzde 0,9’a düşürdüklerini bildirdi.
BBVA Araştırma Birimi ise yolladığı bir notta bu yıl için %1’lik büyüme beklentilerini koruduklarını açıkladı.
TÜİK tarafından bugün açıklanan veriye göre Türkiye ekonomisi 2018 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 daraldı. Yıllık büyüme ise yüzde 2.6 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte hanehalkı tüketimi yüzde 8.9 düştü.