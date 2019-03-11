JP Morgan Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan, Türkiye’nin 2019 büyüme tahminini düşürdü.

Fotoğraf: Reuters

Yatırım bankası Türkiye’de zayıf büyüme nedeniyle 2019 büyüme tahminlerini yüzde 1,2’den, yüzde 0,9’a düşürdüklerini bildirdi.

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BBVA Araştırma Birimi ise yolladığı bir notta bu yıl için %1’lik büyüme beklentilerini koruduklarını açıkladı.



TÜİK tarafından bugün açıklanan veriye göre Türkiye ekonomisi 2018 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 daraldı. Yıllık büyüme ise yüzde 2.6 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte hanehalkı tüketimi yüzde 8.9 düştü.

