JP Morgan: Türkiye dahil gelişen ülkeler ‘corona’ nedeniyle resesyona girebilir

ABD’li yatırım bankası JP Morgan, corona virüsünün ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerin yılın ilk yarısında resesyona girebileceği uyarısında bulundu.

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JP Morgan’ın raporunda şöyle dendi: “Salgını önlemek için alınan önlemler arttığından ve gelişmiş ülke piyasaları gerilediğinden 2020’nin ilk yarısında Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde resesyon bekliyoruz.”

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Latin Amerika’da (yüzde 12) ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde (yüzde 13) 2008-09 krizinden bu yana tek çeyrekte gözlenen en büyük daralmanın yaşanacağı tahmin ediliyor.

Türkiye ve Meksika’da büyümenin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre sırasıyla yüzde 17.2 ve yüzde 15.5 düşmesi bekleniyor.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi gelişmekte olan ülkelerinde salgını durdurmak için alınan sert önlemler ve bu piyasaların avro bölgesiyle olan bağlantıları nedeniyle ekonomik faaliyetlerde yüzde 3 puanlık kalıcı kayıpların yaşanması bekleniyor.

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Raporda Latin Amerika ülkeleri araasında gayrı safi yurtiçi hasılası en keskin gerileyecek ülkeler olarak Kolombiya, Brezilya ve Meksika gösterildi.