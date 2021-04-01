Johnson&Johnson aşısı Türkiye’deki çocuklarda da denenecek

ABD’li Johnson&Johnson şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının çocuklara yönelik klinik araştırmaları Türkiye’de de yürütülecek.

Fotoğraf: Reuters

Dünya’dan Yasemin Salih’in haberine göre Sağlık Bakanlığı ile Johnson&Johnson’ın iştiraki Janssen arasında anlaşmaya varıldı.

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Türkiye’deki çalışmalar ABD, Avrupa ve Britanya ile eşzamanlı yürütülecek. Türkiye’deki koordinasyonu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ateş Kara üstlenecek. Kara aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi.

Tek dozdaki etkisiyle öne çıkan bu aşı ABD ve Avrupa Birliği’ndeki otoritelerden de onay almıştı. Aşının Türkiye’de de uygulanması için Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor.

Çalışma takvimi

Prof. Dr. Kara, klinik çalışmalarına 16-18 yaş grubuyla başlanacağını, ardından 12 yaş üstü ve altı grupların, zaman içinde yetişkinlerin dahil edileceğini söyledi.

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‘Altı ayda ortaya çıkar’

Normal şartlarda çalışmaların iki yılda tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Kara, Covid-19’un yayılma hızı ve riski göz önünde bulundurulduğunda, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da acil kullanım onayı sürecinin devreye gireceğini belirtti. Profesör, “Her şey yolunda giderse ön veriler altı ayda ortaya çıkar. Yetişkinlerin verileri ise iki ayda alınır” dedi.

Avantajlarını anlattı

Kara, Janssen aşısının bazı ‘avantajlarını’ şöyle anlattı: “Bunlardan biri, kullanılmakta olan aşılar varyant döneminde geliştirilmemişken bu, varyantlar da hesaba katılarak çalışılmış bir aşı. İkincisi aşıda amaç yabancıyı vücuda tanıtmak. Viral vektör aşıda araya taşıyıcılar konuluyor. Vücuda virüsü aralıklarla gösteriyorsunuz. Bu sayede iyi tanıyor ve antikor geliştiriyor. Araştırmalara göre tek dozu uygulandığında ölüm ve hastaneye yatışı engelleme oranı diğer tüm aşılarla hemen hemen aynı. Semptomlara karşı etkisi ise yüzde 80’lerde. Tek doz olduğundan daha fazla kişiye ulaştırmak gibi bir avantaj var. Doz planlaması yapmayı kolaylaştırıyor.”