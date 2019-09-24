Diken

Yaramazlara biraz batar!

Johnson’ın parlamentoyu tatil kararı hukuka aykırı bulundu

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu tatil kararı yüksek mahkeme tarafından hukuka aykırı bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth’ten, eylül ayında tatilden dönerek çalışmaya başlaması planlanan parlamentoyu askıya almasını talep etmiş, kraliçe de talebi onaylamıştı. Parlamentonun 10 Eylül arasında bir tarihte askıya alınmasına ve 14 Ekim’de tekrar çalışmaya başlamasına karar verilmişti.

Reklam

Mahkeme başkanı Lady Hale, parlamentonun Brexit tarihine kadarki süreçte görevini yerine getiremeyecek olmasının yanlış olduğuna hükmederek ‘parlamentonun askıya alınması’ kararının demokrasinin temellerini aşındırdığını söyledi.

Karar 11 üyenin oybirliğiyle alınırken, bundan sonraki süreçte ne yapılması gerektiğine Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’nın karar vereceği belirtildi.

Britanya’da muhalefet, ‘anlaşmasız Brexit’ ve erken seçim karşıtlığında birleşti

Brexit, Johnson ailesini vurdu: Başbakanın kardeşi bakanlıktan istifa etti

Johnson’a yenilgi üstüne yenilgi: ‘Anlaşmasız Brexit’ ve ‘erken seçim’e ret

Britanya’da muhalefet, Johnson’ın ‘anlaşmasız Brexit’ hamlesini engelledi

Britanya’da kraliçe parlamentonun askıya alınmasını onayladı

SON HABERLER

IMF: Türkiye iç ve dış risklere duyarlı olmaya devam ediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin Türkiye temaslarındaki ‘Madde IV Görüşmeleri’ kapsamında edindiği bilgilerden yola çıkarak hazırladığı rapor, IMF web sitesinde yayınlandı. Raporda, Türkiye’nin geçen yılki kriz sonrası yeniden büyüme sürecine girdiği vurgulandı. Ancak raporda, Türkiye ekonomisinin iç ve dış risklere duyarlığının devam ettiğine dikkat çekildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...