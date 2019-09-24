Johnson’ın parlamentoyu tatil kararı hukuka aykırı bulundu

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu tatil kararı yüksek mahkeme tarafından hukuka aykırı bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth’ten, eylül ayında tatilden dönerek çalışmaya başlaması planlanan parlamentoyu askıya almasını talep etmiş, kraliçe de talebi onaylamıştı. Parlamentonun 10 Eylül arasında bir tarihte askıya alınmasına ve 14 Ekim’de tekrar çalışmaya başlamasına karar verilmişti.

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Mahkeme başkanı Lady Hale, parlamentonun Brexit tarihine kadarki süreçte görevini yerine getiremeyecek olmasının yanlış olduğuna hükmederek ‘parlamentonun askıya alınması’ kararının demokrasinin temellerini aşındırdığını söyledi.

Karar 11 üyenin oybirliğiyle alınırken, bundan sonraki süreçte ne yapılması gerektiğine Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’nın karar vereceği belirtildi.