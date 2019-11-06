Johnson ‘Brexit’i yerine getirme’ sözüyle resmi olarak seçim çalışmalarını başlattı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, baş rakibinin aksine ‘Brexit’i yerine getirme’ sözüyle bugün resmi olarak seçim çalışmalarını başlattı. Johnson, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’i çalışma kamplarında milyonları ölüme sürükleyen Sovyet lider Josef Stalin ile kıyasladı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya parlamentosunun geçen hafta erken seçime gidilmesini onaylamasının ardından, 12 Aralık’ta erken seçime gidecek Britanya’da hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası seçime kadar yasama faaliyetlerini durdurdu.

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Britanya, yatırımcıların dünyanın beşinci büyük ekonomisinin istikrarına yönelik inancını zedeleyen ve uluslararası duruşuna zarar veren Brexit konusundaki üç yıldır devam eden anlaşmazlığa son vermeye çalışıyor.

Johnson, Daily Telegraph gazetesindeki makalesinde, “Seçim istemiyorum. Hiçbir başbakan, özellikle aralık ayında erken seçim istemez” diyerek şöyle devam etti: “Ancak şu anki duruma göre, başka seçeneğimiz yok, çünkü yalnızca Brexit’i önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlarsak, İngiliz halkının tüm önceliklerine odaklanabiliriz.”

Johnson, Kraliçe Elizabeth’e resmi bir ziyarette bulunduktan sonra, başbakanlık konutuna geri dönerek seçimi açıklayacak ve günün ilerleyen saatlerinde yapacağı mitingde partisinin kampanyasını başlatacak.