Johnny Cash’in 1973’teki kayıp konser kaydı albüm oluyor

Country müziğinin efsanevi ismi Johhny Cash’in 1973’teki kayıp konser kaydı, ay sonunda albüm ve DVD olarak yayınlanacak.
RollingStone’un haberine göre, Cash’in 29 Nisan 1973’te ABD’nin Los Angeles eyaletinde Ahmanson Theatre’daki kaydı, The Third Man isimli plak şirketi tarafından yayınlanacak.
Konser, Columbia Records’ın sanatçı kadrosu için bir kutlama olarak düzenlenen ‘A Week to Remember’ serisinde yer alıyor. Altı haftalık konser serisinde Cash’in yanı sıra Bruce Springsteen ve Miles Davis gibi büyük isimler de çalmıştı.
Daha önce görülmemiş sahne arkası görüntüleri
Albüm paketinde konser kaydının beyaz renkli plak baskısı ve daha önce görülmemiş sahne arkası görüntüleri içeren bir DVD bulunuyor.
Ayrıca albüm paketinde Cash’in oğlu John Carter Cash’in başlattığı, babasının ölmeden önce kaleme aldığı şiirlerin farklı sanatçılar tarafından bestelendiği ‘Forever Words’ projesi kapsamında kaydedilen bir parçanın bulunduğu bir 45’lik de var.
Eşi June Carter Cash ile sahne alan Johnny Cash ve ünlü gitarist Carl Perkins, konseri ‘Big River’ parçasıyla açıp, ‘Folsom Prison Blues’un son kısmıyla noktalıyor.
Konserdeki parçalar şu şekilde:
- Big River
- Sunday Morning Coming Down
- The City of New Orleans
- Ballad of Barbara
- A Boy Named Sue
- Going to Memphis
- That Silver Haired Daddy of Mine [ft. Carl Perkins]
- Medley: Hey Porter/ Folsom Prison Blues/Wreck of the Old 97/Orange Blossom Special
- I Walk the Line
- Jackson [ft. June Carter Cash]
- If I Were a Carpenter [ft. June Carter Cash]
- Help Me Make It Through the Night
- Help Me [ft. June Carter Cash and Larry Gatlin]
- Lord, Is It I?/The Last Supper
- If I Had a Hammer [ft. June Carter Cash]
- Will the Circle Be Unbroken [ft. June Carter Cash and Carl Perkins]
- Daddy Sang Bass [ft. June Carter Cash and Carl Perkins]
- Folsom Prison Blues (outro)