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Johnny Cash’in 1973’teki kayıp konser kaydı albüm oluyor

Country müziğinin efsanevi ismi Johhny Cash’in 1973’teki kayıp konser kaydı, ay sonunda albüm ve DVD olarak yayınlanacak.

Fotoğraf: Johnnycash.com

RollingStone’un haberine göre, Cash’in 29 Nisan 1973’te ABD’nin Los Angeles eyaletinde Ahmanson Theatre’daki kaydı, The Third Man isimli plak şirketi tarafından yayınlanacak.

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Konser, Columbia Records’ın sanatçı kadrosu için bir kutlama olarak düzenlenen ‘A Week to Remember’ serisinde yer alıyor. Altı haftalık konser serisinde Cash’in yanı sıra Bruce Springsteen ve Miles Davis gibi büyük isimler de çalmıştı.

Daha önce görülmemiş sahne arkası görüntüleri

Albüm paketinde konser kaydının beyaz renkli plak baskısı ve daha önce görülmemiş sahne arkası görüntüleri içeren bir DVD bulunuyor.

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Third Man Records, in conjunction with Sony Music and the estate of Johnny Cash are ecstatic to release Vault 45- A Night to Remember. Presented here for the first time ever is the full show multi-track recording of Cash's performance from that spring night of 1973. A master class in a show if there ever was one, this production holds up with Cash's previous live albums while still exposing a side to the Man in Black not displayed on his canonical sets from San Quentin and Folsom Prison. Pressed on two discs on a new vinyl color we’re calling “vintage white", this double LP is yet another prime entry in the already-expansive Cash discography. As if that weren't enough, Davis had the foresight to professionally FILM these concerts. While not capturing the entire set, the revelatory backstage footage is worth the price of admission alone. The high-quality, multi-camera shoot is gorgeous and immediately transports the viewer back forty-plus years and this previously unseen moment of Cash in full command of his performance and a crowd just lapping it up. The Forever Words album of 2018 was inspiring and continuing on that path, a 7-inch including two previously unreleased Forever Words pieces accompany this package. We couldn’t be more excited to have the inimitable Ruston Kelly sharing his earth-shaking romp on “Dark and Bloody Ground.” On the flip side, a super-secret MYSTERY ARTIST to be revealed soon. Feel free to start guessing. It's a doozy. Pressed on jaw-dropping gold colored vinyl, this single is a thing of pure beauty. Learn more + subscribe now via bio link. #ThirdManRecords #JohnnyCash @sonymusic

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Ayrıca albüm paketinde Cash’in oğlu John Carter Cash’in başlattığı, babasının ölmeden önce kaleme aldığı şiirlerin farklı sanatçılar tarafından bestelendiği ‘Forever Words’ projesi kapsamında kaydedilen bir parçanın bulunduğu bir 45’lik de var.

Eşi June Carter Cash ile sahne alan Johnny Cash ve ünlü gitarist Carl Perkins, konseri ‘Big River’ parçasıyla açıp, ‘Folsom Prison Blues’un son kısmıyla noktalıyor.

Konserdeki parçalar şu şekilde:

  1. Big River
  2. Sunday Morning Coming Down
  3. The City of New Orleans
  4. Ballad of Barbara
  5. A Boy Named Sue
  6. Going to Memphis
  7. That Silver Haired Daddy of Mine [ft. Carl Perkins]
  8. Medley: Hey Porter/ Folsom Prison Blues/Wreck of the Old 97/Orange Blossom Special
  9. I Walk the Line
  10. Jackson [ft. June Carter Cash]
  11. If I Were a Carpenter [ft. June Carter Cash]
  12. Help Me Make It Through the Night
  13. Help Me [ft. June Carter Cash and Larry Gatlin]
  14. Lord, Is It I?/The Last Supper
  15. If I Had a Hammer [ft. June Carter Cash]
  16. Will the Circle Be Unbroken [ft. June Carter Cash and Carl Perkins]
  17. Daddy Sang Bass [ft. June Carter Cash and Carl Perkins]
  18. Folsom Prison Blues (outro)

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