Johnny Cash’in 1973’teki kayıp konser kaydı albüm oluyor

Country müziğinin efsanevi ismi Johhny Cash’in 1973’teki kayıp konser kaydı, ay sonunda albüm ve DVD olarak yayınlanacak.

Fotoğraf: Johnnycash.com

RollingStone’un haberine göre, Cash’in 29 Nisan 1973’te ABD’nin Los Angeles eyaletinde Ahmanson Theatre’daki kaydı, The Third Man isimli plak şirketi tarafından yayınlanacak.

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Konser, Columbia Records’ın sanatçı kadrosu için bir kutlama olarak düzenlenen ‘A Week to Remember’ serisinde yer alıyor. Altı haftalık konser serisinde Cash’in yanı sıra Bruce Springsteen ve Miles Davis gibi büyük isimler de çalmıştı.

Daha önce görülmemiş sahne arkası görüntüleri

Albüm paketinde konser kaydının beyaz renkli plak baskısı ve daha önce görülmemiş sahne arkası görüntüleri içeren bir DVD bulunuyor.

Ayrıca albüm paketinde Cash’in oğlu John Carter Cash’in başlattığı, babasının ölmeden önce kaleme aldığı şiirlerin farklı sanatçılar tarafından bestelendiği ‘Forever Words’ projesi kapsamında kaydedilen bir parçanın bulunduğu bir 45’lik de var.

Eşi June Carter Cash ile sahne alan Johnny Cash ve ünlü gitarist Carl Perkins, konseri ‘Big River’ parçasıyla açıp, ‘Folsom Prison Blues’un son kısmıyla noktalıyor.

Konserdeki parçalar şu şekilde: