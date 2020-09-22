John Lennon’ın katili 40 yıl sonra Yoko Ono’dan özür diledi

40 yıl önce Britanyalı müzisyen John Lennon’ı öldüren Mark David Chapman müzisyenin eşi Yoko Ono’dan bu ‘aşağılık eylemi‘ için özür diledi.

8 Aralık 1980’de Yoko Ono’nun da bulunduğu sırada evinin önünde Lennon’a dört kez ateş ederek öldüren Chapman 11’inci kez şartlı tahliye talebinde bulundu.

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Talebinin reddedildiği duruşmada Lennon’ı şöhret için öldürdüğünü belirten Chapman masum birine karşı böyle bir suç işlediğini için üzgün olduğunu ifade etti.

65 yaşındaki hükümlü eylemini “Aşağılık” diye tanımlayarak şunları söyledi: “Cinayeti aklımdan çıkaramıyorum. Son derece bencil bir eylemdi. Yoko Ono’ya çektirdiğim acı için özür diliyorum”.

Müzik grubu The Beatles üyesi Lennon’ın çok ünlü olduğunu söyleyen Chapman cinayetin karakteriyle hiçbir ilgisi olmadığını belirtip müzisyeni bir ikon olarak tanımladı.

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Chapman bir sonraki tahliye başvurusunu iki yıl sonra yapabilecek.